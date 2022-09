Zaia all'evento per i 90 anni del professor Pagano in Sala dei Giganti: «Un'eccellenza, i miei migliori auguri»

PADOVA - «Dire professor Pagano equivale a dire eccellenza. I miei migliori auguri». Sono le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Questo pomeriggio, 8 settembre, nella Sala dei Giganti a Padova si è tenuto un evento per festeggiare i 90 anni di Francesco Pagano, presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata che sostiene il Vimm (Istituto veneto di medicina molecolare).

«Urologo di caratura internazionale, e grande sostenitore della ricerca scientifica, ci ha regalato anche la perla della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, nata a Padova nel 1996 con lo scopo di promuovere e realizzare progetti e attività di ricerca scientifica nel contesto universitario e sanitario del Nord Est - ha detto Zaia - La sanità veneta e nazionale gli devono molto perché egli impersona un’era di scienza medica. Pagano ha dimostrato genialità e grande intuito, perché la missione della Fondazione è migliorare la qualità della vita delle persone, in un contesto in cui l’aspettativa di vita è cresciuta e l’invecchiamento della popolazione ha aumentato l’incidenza di malattie degenerative. Si tratta di uno dei fronti sui quali la programmazione sanitaria della Regione Veneto e l’organizzazione delle strutture ospedaliere e territoriali sono particolarmente impegnate».

Zaia non è sfuggito alle domande dei cronisti che lo hanno incalzato sul tema del test d'ingresso a Medicina: «C'è tanta voglia di fare medicina e credo molto nei giovani. Fanno davvero la differenza». Nessun commento sul numero chiuso al corso.