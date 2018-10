Luca Claudio ai servizi sociali: consulente per una coop di viaggi

di Marco Aldighieri

PADOVA L'ex sindaco di Abano Luca Claudio, grazie alla legge Gozzini, ha beneficiato della messa in prova ai servizi sociali. L'ex primo cittadino, dopo avere chiuso il conto con la giustizia patteggiando una pena a tre anni, 11 mesi e 15 giorni per la tangentopoli delle Terme, ora lavora come volontario alla cooperativa veneziana Nebo di Favaro Veneto specializzata in viaggi turistici e gite per i più piccoli. IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Luca Claudio per ottenere la messa in prova ai servizi sociali, in quanto ha patteggiato...