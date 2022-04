PADOVA - Il caso “Expo-China” è alle sue battute conclusive. Ieri il pubblico ministero, davanti ai giudici del Tribunale collegiale, ha chiesto una condanna a due anni e 2 mesi per l’ex “re” delle Terme Luca Claudio accusato di abuso d’ufficio e peculato. Mentre ha chiesto l’assoluzione per l’altro imputato, la cittadina cinese Peng Anmin di Piazzola sul Brenta. La lettura della sentenza è fissata per il 27 di maggio.

Tuttavia per i reati contestati all’ex sindaco c’è l’ombra della prescrizione, che sarà ufficiale tra quattro mesi. Dunque si potrà arrivare solo al primo grado di giudizio.

L’AFFARE

Il progetto “Expo – Cina” sarebbe stata un’idea di Luca Claudio. Inizialmente, il Consorzio Terme Euganee si sarebbe dovuto accollare il cinquanta per cento della spesa, trenta per cento il Comune di Abano e il rimanente il Comune di Montegrotto. Ma i dissapori che si erano creati all’interno del consiglio direttivo del Consorzio, soprattutto per il fatto che la società Anmin srl non avrebbe avuto i requisiti che garantivano il successo del progetto, fecero fare marcia indietro alla presidente Angela Stoppato.

E tutte le spese, 175 mila euro, se le trovarono addosso i Comuni di Abano e Montegrotto. Vale a dire, il settanta per cento ad Abano e il trenta per cento a Montegrotto.

Ma secondo il rappresentante dell’accusa, Luca Claudio per la veste pubblicistica rivestita in quel periodo dei fatti, 12 giugno 2014, non aveva in realtà il possesso e la disponibilità delle somme di denaro versate alla Anmin srl per conto del Consorzio Terme Euganee. Inoltre, l’ex sindaco si è limitato ad “imporre” al Consorzio Terme Euganee, facendo leva sulla sua influenza politica, la conclusione di un contratto tra la Anmin e l’amministrazione.

L’ITER PROCESSUALE

Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare del fascicolo, aveva chiesto l’archiviazione per entrambi gli imputati. Ma il giudice per le indagini preliminari Margherita Brunello è stata di diverso avviso e ha respinto la richiesta di archiviazione. E così il Gup Elena Lazzarin ha mandato a processo Claudio, mentre la cittadina asiatica è stata rinviata a giudizio in un secondo momento e poi i fascicoli sono stati unificati.