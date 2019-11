Gita nel bosco con le moto da cross: ritrovano vivo l'anziano scomparso

di Camilla Bovo

LOZZO ATESTINO - Quasi 24 ore all’addiaccio, in stato confusionale, dopo aver imboccato un sentiero sui Colli e aver urtato un tronco con la propria automobile. È la brutta avventura toccata a un 84enne di Lozzo Atestino, salvato ieri pomeriggio da quattro motociclisti. Sono state ore di grande apprensione per la famiglia di Domenico Zanellato, conosciuto da tutti come Armando El Postin, per il lavoro svolto con passione e dedizione fino alla pensione nel territorio comunale di Lozzo Atestino.