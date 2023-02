Lozzo Atestino. Macchinario schiaccia tre dita a un operaio

LOZZO ATESTINO - Incidente sul lavoro allo stabilimento "F.ll Polli": macchinario schiaccia tre dita a un operaio. Trasportato in elicottero a Padova, è in buone condizioni. È accaduto stamattina, giovedì 9 febbraio, verso le 9.30, quando un manutentore - un 40enne del posto - stava effettuando un intervento su un nastro trasportatore adibito al confezionamento di conserve alimentari. Secondo quanto riportato da testimoni, l’operatore aveva fermato la macchina per lavorare in sicurezza. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il nastro ha improvvisamente ripreso a funzionare, cogliendo alla sprovvista l’operaio. Il macchinario ha schiacciato tre dita al malcapitato, che ha urlato per il grande dolore ricevendo immediato soccorso dai colleghi. Poco dopo, è giunto sul posto l’elisoccorso del Suem, che ha stabilizzato il paziente e lo ha portato all’ospedale di Padova, dove è ricoverato in buone condizioni. Non rischierebbe l’amputazione e, nonostante i traumi riportati, dovrebbe recuperare a pieno la funzionalità dell’arto. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Abano e lo Spisal.