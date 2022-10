Lozzo Atestino. Incidente tra due auto, una finisce fuori strada. Due feriti

LOZZO ATESTINO (PADOVA) - Incidente tra due auto alle 9.40 di mercoledì 19 ottobre in via Ponte a Lozzo Atestino. Una delle due vetture è uscita di strada: feriti i due conducenti.

I pompieri, arrivati da Este, con due mezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Sedici un ottantenne, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. L’anziano e la donna alla guida della Ford Fiesta, pure lei rimasta ferita, sono stati trasferiti per ulteriori accertamenti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima di mezzogiorno con il recupero dell’auto finita fuoristrada.