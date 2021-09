NOVENTA PADOVANA (PADOVA) - Vincita al Lotto in Veneto: nell’estrazione del 18 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Noventa Padovana ha centrato una vincita da 23.750 euro. La vincita è avvenuta alla tabaccheria al Ponte, terno secco sulla ruota di Torino con i numeri 9, 11, 16. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,7 milioni di euro, per un totale di oltre 821 milioni dall’inizio dell’anno.