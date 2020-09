Lorenzoni ha la febbre salta la conferenza con Zingaretti: subito il tampone

PADOVA - Il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, Arturo Lorenzoni ha una leggera febbre e oggi, venerdì 4 settembre, si sottoporrà al tampone per il Coronavirus. Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd veneto. Stamani era prevista una conferenza stampa a Padova con il segretario dem Nicola Zingaretti, che è per questo stata rinviata alla prossima settimana. Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA