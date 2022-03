Esce di casa e scompare: ore di angoscia per i familiari di Lorena Etilendi

SAN MARTINO DI LUPARI - Non ha lasciato alcun biglietto. Non si erano materializzate avvisaglie di un gesto così forte. Ora si prega in attesa di un felice esito delle ricerche. Si stanno vivendo ore di apprensione a San Martino di Lupari, nell'alta padovana, per la scomparsa di Lorena Etilendi. La donna, dalle prime informazioni trapelate, è uscita di casa ieri sera, 28 marzo, e non ha più fatto ritorno a casa. La notizia nelle ultime ore è diventata di dominio pubblico attraverso le pagine social ed è scattata una corsa contro il tempo per riportare a casa la scomparsa. Della vicenda sono al corrente i carabinieri della Compagnia di Cittadella che hanno esteso le ricerche a tutto campo in attesa di possibili buoni riscontri. Non è dato sapere quale sia il motivo della fuga da casa, sta di fatto che ora parenti e amici vivono nella paura con l'incubo che possa accadere qualcosa di grave. Quello che le persone più vicine a Lorena chiedono è la massima sensibilità da parte della gente. Se qualcuno dovesse notare Lorena, l'invito è quello di mettersi in contatto il prima possibile con le forze di polizia.