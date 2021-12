Long-Covid nei bambini, ecco l'ambulatorio che segue 450 famiglie all'ospedale

PADOVA - Seppur con meno frequenza rispetto agli adulti, l’infezione da Covid può causare importanti conseguenze anche nei più piccoli. Da maggio 2020 l’Azienda Ospedale Università di Padova ha attivato un ambulatorio dedicato al follow up dei nuclei familiari colpiti da Covid, attualmente sono seguite circa 450 famiglie. Il servizio è diretto dal professor Carlo Giaquinto, responsabile di Infettivologia pediatrica del Dipartimento Salute della donna e del bambino, in collaborazione con i pediatri Daniele Donà e Costanza Di Chiara.

«Il cosiddetto Long Covid colpisce anche i bambini – spiega Giaquinto -. I dati sono ancora provvisori, ma circa il 20% dei bimbi assistiti nel nostro ambulatorio ha mostrato problemi cardiologici reversibili. Si tratta di lesioni lievi, che non influenzano la vita dei pazienti e che scompaiono nel giro di qualche settimana. Sono evidenziabili con tecniche sofisticate, ma comunque questo fa capire il Covid può essere impattante». A seguito dell’infezione circa il 10% presenta nel tempo stanchezza, irritabilità, febbricola e problemi di attenzione. In Italia sono stati ricoverati per Covid 10mila bambini, inoltre si contano centinaia di casi di sindrome multi-infiammatoria sistemica (Mis-c).

«L’ambulatorio dà una risposta assistenziale a 360 gradi ai genitori e ai bambini alle prese con il Covid – spiega il professor Giaquinto -. Ci occupiamo di verificare gli effetti a lungo termine dell’infezione, sia negli adulti che nei più piccoli. In particolare, assieme all’Istituto zooprofilattico e al laboratorio di Microbiologia, stiamo conducendo una ricerca per studiare la risposta anticorpale nei guariti e nei vaccinati. Dai primi risultati emerge che i piccoli asintomatici o colpiti da forme lievi di Covid, sviluppano una riposta anticorpale maggiore e più duratura di quella riscontrata negli adulti». Per accedere all’ambulatorio è sufficiente fare richiesta al pediatra di libera scelta. «Il vaccino pediatrico, diretto ai bambini tra 5 e 11 anni, si è dimostrato efficace a prevenire la malattia e sicuro», conclude il professor Giaquinto.