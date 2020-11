Lockdown di una settimana una volta al mese: la proposta dell'immunologa Antonella Viola

PADOVA - Antonella Viola, immunologa padovana, professoressa di Patologia generale al Bo e direttrice dell’Istituto di ricerca pediatrica, è intervenuta stamani a 24 mattina, di Simone Spetia, sul tema misure da adottare per contrastare la diffusione del Covid. La proposta della professoressa è questa: «Facciamo un lockdown programmato una volta al mese. Una settimana in case e tre con una vita quasi normale». Il lockdown funziona solo se è totale, altrimenti dobbiamo trovare delle misure di convivenza con il virus, dico solo che a Padova questa settimana gli aperitivi si facevano alle 16. La settimana al mese servirebbe a smaltire la diffusione del contagio, se non una settimana, almeno 10 giorni. Adesso una settimana non basta, bisogna intervenire con almeno due settimane, ma l'importante è evitare questi decreti caotici, non vediamo gli effetti di uno e subito ne vediamo un altro: programmiamo.

Anziani chiusi in casa? Per Viola non è una proposta utile: «Non risolve il problema epidemiologico: la fascia di età dei nuovi contagi e dei ricoveri si è abbassata».

Covid, le palestre e i ristoranti sono più sicuri delle chiese. Ecco i "super diffusori" del virus In una Pandemia i luoghi non sono tutti uguali: lo dice la cronaca e lo dicono i Dpcm . Esistono in pratica degli ambienti che sono più pericolosi di altri, i cosiddetti luoghi "super diffusori". Sono i macelli, le feste private o i funerali ma anche le carceri o, per qualcuno, i trasporti e hanno un'incidenza statistica sulla diffusione del coronavirus più altra di altri.

