A pezzi la locanda più antica d'Italia Crolla il tetto dell'"osteria granda"

di Luca Marin

CAMPOSAMPIERO - È crollato il tetto della storica locanda “Alla Torre”, una tra le più antiche d’Italia, se non la più antica in assoluto. Ieri gli operai dell’impresa edile Giuseppe Salvalajo hanno messo in sicurezza lo stabile in via Tiso, in stato di completo abbandono da una trentina di anni. Lo locanda esisteva già dal 1400 ed era frequentatissima fin dal 1418.

Le cause del cedimento del solaio sono l’umidità e le infiltrazioni d’acqua che hanno indebolito una struttura già vetusta e fatiscente. Lo stato di degrado dell’antica locanda è una “ferita aperta” per la città: fino agli anni 70/80 era il centro culturale del paese. La proprietà aveva ottenuto il cambio di destinazione d'uso ma non è intervenuta....

