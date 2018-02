Il caso del professor Litta e il mistero â€‹delle visite sparite dal suo computer

di Lino Lava

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Nei computer dellaci sono molti. E risulterebbe cancellato anche l'appuntamento preso della giornalista della Rai,, che avrebbe pagato in nero la visita al professor Pietro Litta. E adesso gli investigatori, coordinati direttamente dal procuratore capo Matteo Stuccilli, stanno lavorando con i consulenti informatici per riesumare in file cancellati e identificare le pazienti.Si tratterebbe di visite fatte dal professor Litta in regime di intramoenia in seguito ad un accordo tra la clinica privata e l'Azienda ospedaliera di Padova. Insomma, appuntamenti che sarebbero passati attraverso il Cup dell'ospedale, Centro unico di prenotazione. Potrebbe trattarsi di pazienti che all'ultimo hanno rinunciato alla visita specialistica ginecologica e i loro appuntamenti sono stati cancellati. Ma i sospetti degli inquirenti sono concentrati sull'appuntamento della giornalista della trasmissione Petrolio, che ha pagato in nero e il suo nome non ci sarebbe più. Sono stati cancellati i nomi delle pazienti che hanno pagato la visita direttamente alla segretaria del professor Litta?