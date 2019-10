​Lite per un parcheggio a colpi di morsi: denunciato un 43enne

di Maria Elena Pattaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEGLIADINO (PADOVA) - Sulla guancia destra aveva i segni deidel suo. La ferita, a detta dei medici, si rimarginerà nel giro di una settimana. Lo sconcerto, invece, rimane al 49enne di Piacenza d'Adige (Padova) che sabato sera, nella piazza di Megliadino San Vitale, è stato. Il motivo di un gesto tanto brutale? Futile, secondo i carabinieri, che ieri hanno appioppato al responsabile, B. A., 43enne di Casale di Scodosia, una doppia denuncia per lesioni personali volontarie e porto abusivo di armi, visto che in tasca aveva un coltello a serramanico da 14 centimetri. A scatenare la lite e la colluttazione, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un. La vittima infatti, che di professione fa l'autotrasportatore, avrebbe accostato in piazza Matteotti per una telefonata. Mentre era seduto in auto, intento a