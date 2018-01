Banale lite tra fidanzatini, 18enne scavalca il muro e precipita giù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSELICE - (Ca.B.) Tragedia sfiorata lo scorso sabato sera nel quartiere di San Martino, a. Unaresidente a Sant'Elena è infatti, per ragioni ancora da accertare, dallache si affaccia su via Tassello, alta circa tre metri. Si è miracolosamente salvata, ma è rimastain modo piuttosto serio. Tutto è cominciato con un banale. La ragazza stava infatti discutendo animatamente con il proprio compagno, un coetaneo monselicense. Secondo un testimone, un signore che stava portando a spasso il proprio cane, i due ragazzi, seduti su un panchina nel sagrato della chiesa di San Martino, non trovavano un accordo su come passare il resto della serata. I toni si erano accesi senza che la coppia riuscisse a trovare una soluzione soddisfacente per entrambi. Improvvisamente i due giovani si sono alzati, andando in direzione opposta. Il ragazzo verso via Carboni, la ragazza verso la mura. A quel punto, sotto lo sguardo attonito del passante, la giovane ha scavalcato la muretta ed è precipitata giù. Dopo un volo di tre metri, la diciottenne ha cominciato a piangere e a lamentarsi...