PADOVA - Ogni anno i padovani gettano sul Liston 4,7 milioni di mozziconi, l'equivalente di 235mila pacchetti di sigarette. A conferma di un numero che sembra andare in controtendenza rispetto a tutte le campagne anti tabagismo, c'è il sacchetto pieno zeppo di cicche esibito ieri, verso mezzogiorno, davanti a palazzo Moroni, dall'assessore all'Ambiente Chiara Gallani al termine di una mattinata di raccolta, promossa dalla cooperativa Erica , in collaborazione con Comune e AcegasApsAmga, per sensibilizzare contro l'abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni. Complessivamente i pezzi raccolti pesavano 4,1 chili. Questo significa che a finire nel sacchetto sono stati 13mila mozziconi. Calcolando che l'area in questione non veniva spazzata da 24 ore, questo significa che chi passa per l'area pedonale cittadina ogni anno abbandona oltre 4,7 milioni di cicche.



LA ZONA «Assieme ai volontari della cooperativa e al personale di Acegas ha spiegato Gallani abbiamo compiuto un vero e proprio tour di clean-up di alcune vie del centro cittadino. Il giro, partito da piazza Garibaldi, è passato per piazza Cavour, piazza Pedrocchi e via VII Febbraio, per terminare in via Roma. La ricerca, già condotta in altre città italiane, è arrivata a Padova con l'obiettivo di indagare le tipologie e i quantitativi di materiali generati dall'abbandono a terra dei rifiuti da parte della popolazione dei centri urbani». «Il dato dei mozziconi, pur essendo sorprendente ha aggiunto è perfettamente in linea con le altre città dove si è tenuta questa iniziativa».

Nel mondo, si stima che ogni anno vengono abbandonate circa 4.500 miliardi di cicche. Questo gesto di poco conto è in realtà assai dannoso, con conseguenze negative per la pulizia di strade e fognature, poiché molto spesso i mozziconi finiscono per intasare caditoie e tombini, oltre ad essere particolarmente inquinanti. Agire correttamente nel conferimento dei piccoli rifiuti rappresenta una piccola azione che può favorire un grande risultato: una buona pratica per la cura della città e dell'ambiente.

Non solo sigarette, però. L'iniziativa di pulizia manuale del centro città di ieri mattina ha permesso di approfondire maggiormente le abitudini dei padovani all'abbandono a terra dei rifiuti. Dall'analisi merceologica condotta tra le principali tipologie si trovano oggetti di vetro (600 grammi) e plastica (485 grammi). La pulizia di ieri mattina è stata preceduta da una giornata dedicata all'analisi merceologica, condotta dagli operatori di Erica affiancati dai tecnici di AcegasApsAmga.



