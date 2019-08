Turista padovano si tuffa e batte la testa sul fondale: «Non sento più le gambe»

di Enea Fabris

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Un giovane turista di Piazzola sul Brenta si è infortunato gravemente giocando in mare con gli amici. È successo nella tarda mattina di ieri, verso mezzogiorno, all'Ufficio spiaggia numero 1 di Lignano Pineta. M.P., 24 anni, si stava divertendo con gli amici. Giocavano a cavalletta: univano le braccia a formare un trampolino, uno saliva in piedi e si tuffava o veniva lanciato in mare. Purtroppo stavano giocando in un punto in cui l'acqua non è alta e il ragazzo di Piazzola...