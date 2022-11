PADOVA - Spiegare la montagna ai bambini. È questo il proposito che Denis Perilli, già autore di numerose guide escursionistiche, e Simona Bursi, medico pediatra amante della natura, si sono posti nello scrivere il loro ultimo volume: “La montagna spiegata ai bambini”, appunto. Un lavoro che sarà presentato domenica a Conselve in sala Dante (alle ore 16), in occasione della Giornata mondiale dell’albero in un incontro con Denis Perilli, conselvano doc, organizzato dal Comitato Amici del Pra’.

«Si tratta di un libro che parla della montagna, della sua natura, dei suoi abitanti, umani compresi – anticipa Perilli. – Un testo scritto a quattro mani con Simona, per merito della quale ho scoperto come approcciare il mondo dei più piccoli, io che mi sono sempre occupato di guide più tecniche. È stata lei a convincermi a scrivere un testo che parla delle montagne di tutto il mondo, pensato per bambini dagli 8 anni in su, quindi già in grado di leggere e di ragionare su quanto scoprono dalle nostre pagine». Il volume, edito da Idea Montagna Edizioni, nasce infatti con lo scopo della condivisione tra adulto e bambino, anche con illustrazioni, fotografie delle montagne di tutto il mondo ed espedienti come le 150 curiosità intitolate “Lo sapevi che”, in cui far scoprire nozioni scientifiche, aneddoti sui cartoni animati, informazioni mediche. «L’ho sperimentato con la mia nipotina, - continua Perilli – e tante maestre hanno già iniziato ad utilizzarlo, così come alcuni accompagnatori del Cai alle prese con i più piccoli. I bambini vedono cose che noi grandi non siamo più abituati a vedere, ma in realtà non è destinato solo a loro, perché tanti adulti mi hanno detto di avere imparato qualcosa che ancora non sapevano. Io stesso ho scoperto molte cose scrivendolo, grazie alle ricerche di materiale che ho fatto».

Per far sognare

«Il libro è nato fra una chiacchiera e l’altra con Simona in un’escursione in montagna durante una lezione di corso – ricorda Perilli. - Ci siamo resi conto che da bambini eravamo molto simili: quando i nostri genitori ci portavano in montagna compravamo libri che avremmo sfogliato in inverno già pregustando le avventure dell’estate successiva. Le foto, i disegni, le descrizioni ci facevano sognare e così vogliamo far sognare qualche altro bambino e dargli gli strumenti per amare le montagne di tutto il mondo. Così abbiamo inserito moltissime foto dell’Everest, del K2, delle vette australiane o giapponesi, affinché i ragazzi “viaggiassero” in tutto il mondo. Abbiamo riportato anche le belle testimonianze di Danilo Callegari, paracadutista e atleta estremo che nella sua vita al limite mette insieme terra, aria e acqua sempre con un grande rispetto». I temi trattati spaziano dalla storia geologica semplificata delle montagne, alla panoramica delle principali vette italiane e mondiali. Dall’acqua, gli ecosistemi, la flora e la fauna, ai popoli che le vivono. Dai cambiamenti dovuti alle stagioni, ai miti e alle leggende, fino agli aspetti più pratici, come preparare un’escursione. Patrocinato da Società Alpinisti Tridentini, Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Magnifica Comunità di Fiemme, la prefazione di “La montagna spiegata ai bambini” è del presidente Commissione Centrale Cai Tam e del coordinatore Commissione Interregionale Cai Tam Veneto - Friuli-Venezia Giulia.

Il messaggio

«Il libro si sviluppa in dieci capitoli, l’ultimo dei quali porta con sé il messaggio di rispetto e amore per la montagna che noi autori, entrambi operatori regionali di Tutela Ambiente Montano Cai, vorremmo dare ai bambini. Un insegnamento su come rispettare e proteggere la montagna, quali siano le norme di buon comportamento dell’uomo rispetto all’ambiente e cosa possiamo fare per limitare i danni: una sorta di testimone da lasciare ai piccoli lettori».