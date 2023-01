PADOVA - «Vogliamo che la cultura d'impresa sia sempre più parte attiva del patrimonio del nostro territorio - afferma Leopoldo Destro, presidente Confindustria Veneto Est -, che deve essere divulgato, conosciuto e promosso». Si è conclusa ieri la seconda edizione di Valori d'impresa, il premio letterario di Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso, nato dalla volontà di valorizzare e promuovere la forte connessione esistente tra industria e cultura, esaltando le migliori narrazioni d'impresa e del lavoro.

Il vincitore è Ebhardt con "Leonardo del Vecchio"

L'appuntamento conclusivo, organizzato da Confindustria con la collaborazione e il patrocinio di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia ed il contributo di Umana, si è svolto nella location d'eccezione del Teatro Verdi di Padova. Durante l'evento sono intervenuti autori, imprese e ospiti istituzionali, tra cui il sindaco di Padova, Sergio Giordani, moderati da Auro Palomba, CEO e fondatore di Community, nonché segretario del premio. Sul palco, si sono alternati alcuni componenti della giuria, presieduta da Leopoldo Destro e composta da: Denise Archiutti, delegata alla Cultura d'impresa di Confindustria Veneto Est, Mario Calabresi, giornalista e scrittore, ora direttore del progetto editoriale Altre Storie e co-fondatore della podcast company Chora, Tiziano Cenedese, presidente CentroMarca Banca, Monica D'Ascenzo, giornalista del Sole 24 Ore e direttrice di Alley Oop, Alessandro Garofalo, esperto di innovazione e Giovanni Viafora, caporedattore del Corriere della Sera. Il trofeo di Valori d'impresa, votato dalla giuria, è stato assegnato a Tommaso Ebhardt con l'opera "Leonardo del Vecchio" edito da Sperling&Kupfer: una biografia non ufficiale del fondatore di Luxottica che racconta al contempo la storia del nostro Paese, sviluppata attraverso un intenso lavoro di ricerca tra documenti, fascicoli e testimonianze.

Il valore dell'impresa

«Congratulazioni a Tommaso Ebhardt per averci raccontato in maniera intelligente la storia di uno dei più grandi imprenditori del nostro tempo - si congratula Destro -, al Lanificio Bottoli e agli altri finalisti che con il loro esempio testimoniano le migliori narrazioni d'impresa. Anche quest'anno abbiamo raccolto tantissime opere, testimonianze e storie in cui il denominatore comune che abbiamo riscontrato, insieme a tutta la Giuria del Premio che ancora una volta ringrazio, è la conferma del valore e del patrimonio che rappresentano per il nostro territorio e tutto il Paese». Durante la cerimonia sono stati premiati anche i vincitori degli altri riconoscimenti previsti da Confindustria Veneto Est: per la sezione Visioni d'Impresa, dedicata a progetti aziendali del territorio, è stato premiato il Lanificio Bottoli, in gara con il cortometraggio artistico La tela di Penelope. Francesco Pretini e Pietro Suppiej, studenti dell'Università di Ferrara, vincono con una tesi a quattro mani la Sezione Studi d'Impresa, dedicata alle tesi di laurea e dottorato concentrate sul tema della cultura d'impresa nelle università venete.