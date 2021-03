«In un libro la storia della mia famiglia: la droga del papà, il suicidio della mamma e a me l'affido dei tre fratelli»

CONSELVE - Ha salvato la madre dal suicidio due volte. Alla terza non ha potuto fare nulla. Jessica Gialdisi, 25 anni, ha sopportato la tossicodipendenza del padre, a volte violento, ma quando ha visto che le sue sofferenze stavano per travolgere anche i suoi tre fratellini (figli della seconda compagna del padre) ha preso in mano le redini della situazione. Ha chiesto aiuto prendendo in affidamento i fratelli, lei che a 17 anni è rimasta incinta, e si è creata una famiglia tutta sua per colmare quell’amore che non ha mai ricevuto. La sua infanzia strappata è tutta in un libro, “Vorrei essere stata bambina” (Massetti Rodella editore), i cui proventi vanno alla Fondazione Pesciolino rosso che supporta i giovani.

È stato difficile scrivere tutto quello che ha vissuto?

«Direi intenso. Alcuni giorni avevo paura perché il processo di scrittura costringe a guardare la realtà senza alcuna giustificazione. La rabbia cresceva ma è stato terapeutico».

Cosa l’ha spinta a scrivere?

«Inizialmente ho pensato di buttare fuori tutto, poi sono partite tante domande. Quando ho cominciato a scrivere soffrivo di bulimia e mi sono interrogata sulla dipendenza, cosa cercavo di coprire con la bulimia? E da lì ho pensato ai miei genitori, alla loro dipendenza dalla droga e tutto ciò che ne è seguito. Ho smesso di odiarli».

Li ha perdonati?

«Li ho visti per quello che erano, persone fragili. Sì, al perdono ci sono arrivata ma è un qualcosa che si deve alimentare giorno dopo giorno. Ho accettato il dolore come parte di me».



Temeva il giudizio una volta uscito il libro?

«Ne ero terrorizzata! Ho sempre cercato l’approvazione e le chiacchiere di paese erano terribili. Molti non volevano che frequentassi i loro figli per paura che li spingessi a drogarsi. Quando ho portato alla libreria di Conselve il mio libro tremavo come una foglia ma da quel momento ero libera».

Qual è stata la reazione?

«Positiva, c’è un fatto che mi ha stupito. Dopo l’uscita del libro il papà di un’amichetta di scuola mi ha scritto chiedendomi scusa, diceva che temeva avessi la strada già segnata e per quel motivo ha allontanato la figlia da me. Lasciandomi sola. Ho apprezzato molto il coraggio di chiedere scusa».

Qual è stata la molla che l’ha fatta reagire a quell’inferno?

«I miei fratellini. Finché soffrivo io resistevo, sono in qualche modo diventata genitore dei miei genitori. A 12 anni nascondevo i soldi perché non potessero comprare la droga. I miei nonni mi hanno sostenuto molto, poi ho avuto la fortuna di incontrare il mio compagno. Ma quando ho visto che tutto stava per ripetersi su di loro ho detto basta».

E cosa ha fatto?

«A 18 anni sono uscita di casa e nel 2018 ho ottenuto l’affido di tutti e tre i miei fratelli. Dopo la perdita di mia madre mi sono resa conto che ero sola e ho avuto il coraggio di chiedere aiuto».



C’è un altro messaggio che vuole mandare con questo libro, giusto?

«Sì, l’importanza dell’affido. Capisco che sia un meccanismo difficile da accettare perché l’affido non sai quando finisce. Si preferisce adottare, come se un bambino fosse una proprietà. E intanto i bimbi aspettano senza l’amore di due genitori. Avrei tanto voluto che qualcuno prendesse in affido me, anche solo per un anno. Può davvero cambiare la vita».

