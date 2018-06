Addio Gimmi, papà di 43 anni stroncato dalla leucemia in due anni

di Maria Elena Pattaro

VESCOVANA - Non ha mai perso il sorriso, nemmeno quando la malattia lo stava lentamente divorando. Ha lottato fino all'ultimo con determinazione e coraggio, ma alla fine, ha avuto il sopravvento. E adesso due comunità piangono la scomparsa prematura del: Santa Maria D'Adige, la frazione di Vescovana dove è nato e cresciuto, einsieme alla moglie Katiuscia. Per lei e per la figlia Nina, di appena 9 anni, la morte di Gimmi lascia un vuoto incolmabile.Il 43enne, perito meccanico con una passione sfrenata per il calcio, si è spento all'ospedale di Vicenza, dove si era da poco risvegliato dal coma farmacologico. «Sono vivo ragazzi, è lunga, ma ce la farò» aveva scritto ai compagni di classe il 29 maggio, dimostrando ancora una volta quella voglia di vivere che lo caratterizzava e che riusciva a trasmettere a chi gli stava accanto. «Non ha mai nascosto la sua malattia - racconta l'amico e coetaneo Matteo Bazzan - anzi fin dal primo giorno ha messo al corrente tutti i suoi amici. Ma nell'affrontare la leucemia non ha mai parlato del suo dolore, anzi si è sempre dimostrato solare. Addirittura era lui a consolare noi quando eravamo preoccupati per le sue condizioni di salute, che andavano peggiorando».