PADOVA Entro la fine dell'anno si aprono i cantieri di Leroy Merlin all'ex Foro Boario di corso Australia. A confermare che l'iter per la realizzazione del nuovo punto vendita della multinazionale francese è arrivato alla sua conclusione, ha provveduto ieri il Soprintendente Fabrizio Magani: «Di fatto, abbiamo chiuso, in quanto la stragrande maggioranza delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza è stata recepita». «Grazie all'atteggiamento collaborativo della Soprintendenza ha aggiunto l'assessore alla cultura Colasio siamo finalmente arrivati in dirittura d'arrivo, risolvendo tutte le problematiche che, man mano, sono affiorate. Fortunatamente si è compreso che la struttura ideata dall'architetto Giuseppe Davanzo ha sempre avuto una vocazione commerciale e produttiva e questo ha semplificato tutto il lavoro».

Deciso: Leroy Merlin aprirà nel 2022: lavori in ottobre, cambia la viabilità

Nell'ultimo periodo, tra la Soprintendenza e Leroy Melin è stato trovato un accordo anche su alcune soluzioni architettoniche che riguardano le pensiline esterne, le tettoie, il verde e i piloni interni. La proprietà, poi, dovrà decidere come organizzare all'interno del punto vendita l'esposizione della merce. La settimana prossima, intanto Colasio, assieme alla Soprintendenza parteciperà ad un sopraluogo in corso Australia per fare il punto sugli ultimi dettagli dell'operazione.

LE OSSERVAZIONI

C'è, invece, tempo fino al prossimo 22 maggio per presentare le osservazioni al progetto che prevede la realizzazione del nuovo punto vendita della multinazionale francese. Osservazioni che potranno modificare, parzialmente, la Valutazione di impatto ambientale. Una volta arrivata anche questa valutazione, ed emergenza sanitaria permettendo, dovrebbero iniziare i lavori. I cantieri, potrebbero, infatti, aprirsi entro la fine dell'anno. La documentazione è scaricabile dal sito internet della Provincia che dovrà, poi, produrre la Valutazione di impatto ambientale. Nell'ambito del progetto di riqualificazione, è prevista la realizzazione di un Parco Commerciale non alimentare, per una superficie di vendita complessiva di mq 19.500 si legge nella relazione allegata al progetto - Parte del Parco Commerciale è costituita dal punto vendita di grande struttura di vendita, avente una superficie di vendita di circa mq 16.000 dedicati al negozio Leroy Merlin che andrà a occupare l'edificio dell'ex Cattedrale e metà dell'ex Stalla di sosta. Nel dettaglio le funzioni insediate sono le seguenti: negozio (spazio di vendita e casse), magazzino scorte, uffici e spazi di servizio al personale, laboratori FabLab, servizi al pubblico.

L'insediamento si colloca in un'area compresa tra via Montà a nord, la linea ferroviaria Padova-Bologna a est, il cavalcavia di Via Chiesanuova a sud e Corso Australia a ovest. Il disegno dei parcheggi rispetta l'orientamento degli assi compositivi originari. Parte delle aree di sosta saranno realizzate con pavimentazione drenante. Il parcheggio principale del parco commerciale si estenderà per quasi 29.000 metri quadrati e potrà contare su quasi 900 posti auto. Salvo imprevisti, la società francese dovrebbe aprire, appunto, i cantieri entro la fine dell'anno. I lavori dovrebbero durare dai 16 ai 18 mesi. Di conseguenza, tutto dovrebbe essere pronto per la primavera del 2022.

IL NODO VIABILITÁ

La multinazionale del fai da te è intenzionata a realizzare un unico grande negozio su un piano, curando il restauro nei minimi dettagli senza aggiungere cubatura e utilizzando solamente materiali ecocompatibili. Rispetto al progetto originale, poi, è stata rivista in maniera sostanziale la viabilità a servizio del nuovo punto vendita. Il piano, prevede, infatti, il miglioramento dell'accessibilità per chi proviene dalla direzione sud di corso Australia, con l'inserimento di una rotatoria per lo smistamento del flusso diretto su via Montà e uno svincolo sempre su corso Australia con cavalcavia (lungo oltre 60 metri) per chi proviene da nord e per chi esce verso sud. Quest'ultimo intervento contempla la realizzazione dello svincolo in area comunale, con una leggera deviazione dell'uscita esistente verso Chiesanuova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA