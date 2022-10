PADOVA - Entro gennaio partiranno i lavori del nuovo punto vendita di Leroy Merlin e le vecchie serre dell’ex Foro Boario di corso Australia ospiteranno un ristorante. L’ex autofficina invece diventerà un fast food. Martedì da palazzo Moroni è arrivato il via libera definitivo ai lavori per la realizzazione del punto vendita della multinazionale francese. Nello specifico è stato approvato il progetto esecutivo del secondo stralcio per Leroy Merlin. Salvo imprevisti, dunque, il cantiere, dopo anni di attesa, dovrebbe aprirsi a gennaio 2023 per chiudesi nei primi mesi del 2024.

La delibera approvata in giunta, tra altre cose dà il via libera anche alla realizzazione di un ristorante che troverà posto all’interno delle vecchie serre e ad un fast food che sarà realizzato nelle ex officine. La nuova struttura, dunque, non sarà solamente un punto vendita, ma accoglierà anche dei servizi (la ristorazione) che saranno messi a disposizione dei clienti e non solo.



L’ACCORDO

Per ottenere il via libera all’intervento, Leroy Merlin ha anche sottoscritto un Accordo di programma che definisce gli impegni che la multinazionale del fai da te si assume nei confronti del territorio. Nella Convenzione si è stabilito che saranno assunte 207 persone, prioritariamente domiciliate o residenti nel Comune di Padova per passare via via ai comuni limitrofi. Di queste 207, 42 dovranno essere lavoratori in mobilità o cassa integrazione. Sulla tipologia contrattuale, all’inizio i lavoratori a tempo indeterminato saranno il 40% per arrivare entro i primi tre anni dall’apertura all’82% di lavoratori a tempo indeterminato, quindi 170 su 207.



L’INDOTTO

Sul fronte dell’indotto economico, l’intesa prevede che, nella fase di realizzazione del punto vendita, si coinvolgano 80 aziende fornitrici con sede nel Comune di Padova e se non presenti come tipologia, nei comuni della provincia o della Regione. Si tratta delle imprese installatrici che forniranno i materiali per la realizzazione del nuovo negozio. Un secondo punto importante è l’impegno a inserire negli scaffali di vendita della parte “garden” i prodotti del florovivaismo locale della “Strada dei Vivai”. Leroy Merlin oltre a pagare circa 1 milione di euro di oneri di urbanizzazione, verserà 167.000 euro a sostegno delle politiche a favore dei negozi di vicinato e che saranno destinati al “Distretto del Commercio”.



L’AMBIENTE

Altri impegni riguardano il fronte ambientale, ad esempio con la riduzione della produzione di rifiuti, il recupero delle acque piovane e le sistemazioni a verde. Da ricordare che il numero dei parcheggi previsti è superiore a quello stabilito dagli standard urbanistici per strutture di questa dimensione. Leroy Merlin è intenzionata a realizzare in corso Australia un unico grande negozio su un piano, curando il restauro nei minimi dettagli senza aggiungere cubatura. Per i restauri saranno utilizzati solamente materiali ecocompatibili. Rispetto al progetto originale, poi, è stata rivista in maniera sostanziale la viabilità a servizio del nuovo punto vendita.

Il piano prevede infatti il miglioramento dell’accessibilità per chi proviene dalla direzione sud di corso Australia, con l’inserimento di una rotatoria per lo smistamento del flusso diretto su via Montà e uno svincolo sempre su corso Australia con cavalcavia lungo oltre 60 metri per chi proviene da nord e per chi esce verso sud. Quest’ultimo intervento contempla la realizzazione dello svincolo in area comunale, con una leggera deviazione dell’uscita esistente verso Chiesanuova.