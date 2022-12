PADOVA - È giunta l’ora dei cantieri per Leroy Merlin in corso Australia. Il Comune infatti ha consegnato l’area alla società "Nuovo Foro Boario spa" costituita per l’occasione dal colosso francese del bricolage. I lavori che riguardano il restauro dell’ex mercato del bestiame e tutta l’area che va fino al teatro Geox cominceranno a gennaio per terminare dopo 18 mesi. Dentro la “cattedrale” ci sarà un maxi insediamento del brand. Ma l’arrivo porterà in dote alla città anche un nuovo cavalcavia su corso Australia che metterà in collegamento diretto con l’area chi arriva dallo stadio, invece di fare tutto un lungo giro come accade oggi. Circostanza che aiuterà non poco il teatro Geox al punto che anche la Zed partecipa all’impresa.

L’INVESTIMENTO

La prima proposta per la sistemazione dell’area è stata fatta nell’ottobre del 2016 poco prima della caduta del sindaco Bitonci e autorizzata poi dai due commissari straordinari Biagi e Penta, non senza polemiche. Il Comitato Pro Davanzo e gli ambientalisti nonchè i residenti hanno protestato a lungo per l’impatto, soprattutto sulla viabilità vicino al cimitero, al punto che il progetto è stato più volte cambiato. Anche la Sovrintendenza ha vietato pannelli solari sul tetto e addirittura anche l’insegna. Ma alla fine dopo una lunga trafila in Provincia e in Regione per le valutazioni ambientali i permessi sono arrivati.

Leroy Merlin investirà oltre 40 milioni di euro, 9 dei quali per il cavalcavia. «I lavori sull’edificio e quelli per il cavalcavia potranno andare avanti in contemporanea visto che ci sono diverse ditte costruttrici coinvolte» annuncia Gaetano Sirone che ha curato i rapporti burocratici fra la società e l’amministrazione ed ha avuto la prima idea di reimpiego dello spazio. La convenzione per la concessione dello spazio pubblico durerà 49 anni e 11 mesi.

IL PIANO

Rispetto alle previsioni iniziali non vedremo più l’albergo a fianco del Geox, e nemmeno il planetario, mentre ci sarà uno spazio comunale garantito probabilmente ad Altragricoltura che dovrà liberare dei locali oggetto dei lavori entro il 30 giugno dell’anno prossimo, ed altre realtà di mercato a chilometro zero.

LA CONVENZIONE

Nella Convenzione tra Comune e multinazionale si è stabilito che saranno assunte 207 persone, prioritariamente domiciliate o residenti nel Comune di Padova per passare poi ai comuni limitrofi. Di queste 207, 42 dovranno essere lavoratori in mobilità o cassa integrazione. All’inizio i lavoratori a tempo indeterminato saranno il 40%, per arrivare entro i primi tre anni dall’apertura all’82%, quindi 170 su 207. L’intesa prevede che, nella fase di realizzazione del punto vendita, si coinvolgano 80 aziende fornitrici con sede nel Comune e se non presenti come tipologia, nei comuni della provincia o della Regione. Si tratta delle imprese installatrici e che forniranno i materiali per la realizzazione del nuovo negozio. Un secondo punto importante è l’impegno a inserire negli scaffali di vendita della parte “garden” i prodotti del florovivaismo locale della “Strada dei Vivai”.

GLI IMPEGNI

Leroy Merlin oltre a pagare circa 1 milione di euro di oneri di urbanizzazione, verserà 167.000 euro a sostegno delle politiche a favore dei negozi di vicinato che saranno destinati al “Distretto del Commercio” e 45mila euro di affitto all’anno al Comune per 50 anni. L’edificio sarà conservato per intero, compreso il soffitto caratteristico e la struttura delle vecchie tribune dove gli animali andavano all’asta. Il monumento sarà ripensato da zero: per l’antisismica, l’antincendio, l’illuminazione, i serramenti, l’impermeabilizzazione. Dentro, edilizia, fai da te e giardinaggio.