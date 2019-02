Leonardo stroncato dal male a 38 anni, la terribile diagnosi due anni fa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIMENA - Ancora una volta Limena si vede strappare via prematuramente un suo giovane cittadino. Questa volta è stata la malattia a segnare la vita di, 38enne di Limena, che dal 2016 combatteva contro un. E ha combattuto con tutte le sue forze fino a ieri mattina, quando si è spento all'ospedale di Cittadella, dove era ricoverato da una decina di giorni dopo che le sue condizioni si erano aggravate. È stato il consigliere Jody Barichello ad annunciare tristemente il nuovo lutto che ha colpito il territorio. Amico da sempre del trentottenne, con il quale ha camminato assieme per un lungo pezzo di vita condividendo i momenti di gioia e anche quelli più tristi, come il lutto per la perdita della moglie