di Gabriele Pipia

LEGNARO - «Cosa faresti, se ti capitasse all’improvviso di vincere cinque milioni di euro?». Dal giorno dell’Epifania, la domanda circola con insistenza tra la gente di Legnaro e dintorni. Da quando si è diffusa la notizia che un uomo del paese è stato baciato dalla dea bendata con un Gratta e Vinci comprato in un bar di Saonara, se lo chiedono tutti.Ma c’è anche una seconda domanda, che scatta puntuale e inevitabile: «Chi è il nuovo milionario?», il campus dell’Università. Lui, agitandosi, scuote la testa: «». Il mistero resta, l’unica cosa certa è che la sera stessa una pattuglia dei carabinieri si è presentata per suonare il suo campanello. In paese mormorano che i militari siano andati da lui proprio per dargli dei consigli utili per mettere al sicuro il prezioso tagliando, ma lui offre un’altra versione: «É vero, ho chiamato i carabinieri. Ma solamente perché avevo paura: qui continuavano tutti a chiamarmi e mi sono sentito in pericolo». Ed è questo il motivo per cui ora l’uomo e la sua famiglia chiedono di essere protetti dall’anonimato. «Ho già ricevuto troppe visite. Vorrei continuare a sentirmi al sicuro. Prima che qualcuno venga a cercarmi con cattive intenzioni, pensando che il fortunato sia io».