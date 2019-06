Onichini, macellaio che sparò al ladro: confermata condanna a quasi 5 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Confermata in appello la pena inflitta afinito sotto processo e condannato in primo grado a 4 anni e 11 mesi per aver sparato, la notte tra il 21 e il 22 luglio 2013, ad un ladro che nel cortile di casa sua stava cercando di rubargli la macchina dopo aver già razziato portafogli e soldi dal salone di casa. Onichini è accusato di tentato omicidio, ma anche di sequestro di persona per aver caricato in auto il ladro ferito e averlo poi scaricato in un campo, ad alcune centinaia di metri da casa.La sentenza, emessa dalla seconda sezione della Corte d'appello di Venezia, è la prima emessa dopo l'entrata in vigore della riforma della legittima difesa voluta dal governo Lega - Cinque Stelle. I giudici hanno evidentemente ritenuto che la nuova norma non sia applicabile. Il pg Giancarlo Buonocore, aveva chiesto la derubricazione del reato di tentato omicidio in semplici lesioni colpose con la conseguente dichiarazione di non luogo a procedere per mancanza di querela.