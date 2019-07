​Operaio filma studentessa in bagno e finisce in manette

di Cesare Arcolini

LEGNARO - Arrestato un operaio trentenne, che poco prima aveva tentato di immortalare le parti intime di una ragazza in un bagno. Nei guai è finito venerdì pomeriggio M.E. di 30 anni operaio residente a Limena. I carabinieri della stazione di Legnaro l'hanno arrestato con l'accusa di violenza privata. Il film della vicenda si è consumato all'interno dell'università Agripolis di Legnaro. Una studentessa milanese di 25 anni, domiciliata proprio a Legnaro per motivi di studio, si è recata ai servizi. Prima di entrare ha notato un uomo nelle vicinanze dei bagni che non aveva mai visto prima. Non ha dato troppo peso a quella persona e si è chiusa dentro. Ad un tratto ha visto da sotto la porta spuntare un telefonino cellulare in modalità video e una mano che lo indirizzava proprio verso di lei. Ha