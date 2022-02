Incidente oggi a Legnaro: auto si impenna e si schianta contro una casa. Vittima un ragazzo di 17 anni Foto

LEGNARO (PADOVA) - Incidente mortale oggi, 6 febbraio alle 4,30 del mattino. La vittima ha 17 anni ed è Pietro Benfatto , di Mortise. A bordo di una Opel stava transitando in via Vespucci a Legnaro all'altezza della S.S. 516, quando per cause ora al vaglio della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con violenza contro alcuni muri di cinta di abitazioni presenti lungo la direttrice di marcia. Il mezzo ormai fuori controllo si è impennato finendo la sua corsa contro un'abitazione. Tra le cause che hanno portata all'ennesima strage del sabato sera al momento non si esclude l'eccessiva velocità.

Incidente a Legnaro: cosa è successo

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale Piovese, nel comune di Legnaro. La macchina, una Opel, è andata a sbattere contro il muro di cinta di alcune abitazioni, sfondando un cancello e finendo la corsa in un giardino di una di esse. Il boato, simile ad una bomba, ha svegliato numerosi residenti della zona. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza, ma quando il personale medico del Suem 118 è giunto sul luogo della segnalazione, non ha potuto far altro che accertare il decesso del conducente. La salma, dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno è stata trasportata all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Piove di Sacco a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Perché era alla guida anche se minorenne?

L'auto era di proprietà dei genitori del ragazzo, che però l'avevano affidata per la notte a uno dei suoi amici, maggiorenne. Al momento dell'incidente, però, il diciassettenne era da solo al volante. La Polizia stradale di Piove di sacco (Padova) sta svolgendo accertamenti sulla vicenda, indagando per il reato di incauto affidamento, una violazione del Codice della strada che punisce chi affida la macchina a persone minorenni o senza patente.