Il frigorifero si surriscalda: distrutte auto, roulotte, tettoia, minacciata la casa

LEGNARO – Un garage, un'auto e una roulotte sono stati distrutti all'alba di ieri in via Garibaldi a Legnaro a causa di un violento incendio che ha coinvolto anche la tettoia e minacciato di estendersi alla casa vicina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che i danni, già ingenti, potessero assumere dimensioni ancor più consistenti.

Secondo i primi rilievi il rogo è stato innescato verso le 5 in via Garibaldi 21 nell'abitazione di A.B., operaio 50enne, dal malfunzionamento di un frigorifero il cui motore si è surriscaldato fino a sviluppare le fiamme. A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari. I vigili del fuoco di Padova e di Piove di Sacco, giunti prontamente sul posto e hanno lavorato diverse ore per circoscrivere l'incendio ed evitare che si propagassero nell'adiacente abitazione. Indagano i carabinieri della locale stazione. Non si segnalano feriti. I danni sono in via di quantificazione.

Ultimo aggiornamento: 17:12

