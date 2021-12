Ecco l'acceleratore di aziende: Le Village by CA Triveneto

PADOVA - Dall'energia green all'acqua pulita, dalla salute alla mobilità ecologica, industria sostenibile, città digitale, consumo responsabile. Sono alcuni obiettivi della sostenibilità in sintonia con l'Agenda 2030 dell'Onu, su cui si focalizzerà il lavoro di Le Village by CA Triveneto, l'acceleratore di giovani aziende del territorio innovative e con un forte potenziale di crescita, già operativo da novembre a Padova e che troverà la sua sede definitiva negli spazi al piano terra de La Cittadella alla Stanga (via Masini) verso la metà del 2022.

Un ecosistema dell'innovazione, che ha come riferimento tutta l'area del Triveneto, reso possibile dalla nascita di una newco promossa da Crédit Agricole FriulAdria e partecipata da Assindustria Venetocentro, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Visionary District e UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova.



L'OBIETTIVO

Terzo in Italia (dopo Milano e Parma) e connesso all'ecosistema internazionale di acceleratori avviato a Parigi nel 2014 (con 42 Village già aperti). Il progetto ha l'obiettivo di selezionare e accelerare la crescita delle start up insediate attraverso un sistema di open innovation e in sinergia con corporate internazionali, aziende partner, università, abilitatori, potenziali investitori.

L'iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio con un incontro online promosso da Assindustria Venetocentro e Gruppo Giovani Imprenditori in collaborazione con Crédit Agricole FriulAdria per presentare alle aziende obiettivi e servizi del nuovo acceleratore di giovani imprese innovative del territorio, con sede a Padova. Le start up venete hanno registrato una crescita record nel 2021: +82,6% sul 2019. Padova (+66%). L'incontro è stato aperto da Marco Stevanato, vicepresidente Assindustria Venetocentro.



L'INTERVENTO

«L'innovazione è la chiave di volta per innescare nuovi percorsi di crescita e di sviluppo - ha spiegato Stevanato -. Il nostro territorio è il contesto ideale per affrontare le nuove sfide della sostenibilità e trasformarle in opportunità, grazie alla presenza di attori pubblici e privati, talenti e soluzioni tecnologiche che favoriscono l'interconnessione tra gli ambiti economico, sociale ed ambientale». «L'impegno di Assindustria nel Village è una scelta strategica e un apporto concreto all'ecosistema territoriale dell'innovazione, con l'obiettivo di farne la casa delle star tup che creano sviluppo sostenibile e lavoro di qualità, polo di attrazione delle aziende che hanno l'esigenza di innovare il proprio modello di business ha aggiunto - Un progetto al servizio di tutta l'area del Triveneto, per sviluppare le competenze dei giovani, creare nuove imprese e nuovi imprenditori».