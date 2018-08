Si reclutano nuovi vigilantes dai 40 ai 75 anni /Dove e come candidarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SELVAZZANO - È un modo per offrire un aiuto concreto in più ai cittadini che attraversano delle difficoltà, oltre a garantire un servizio importante per la sicurezza degli alunni che entrano ed escono dalle quattro scuole elementari del territorio. Ilha stabilito i requisiti necessari per formare la graduatoria dei soggetti che saranno di supporto organizzativo ai servizi scolastici per gli anni scolastici 2018/219 e 2019/2020. E fra i requisiti richiesti avere un'età compresa fra i 40 e i 75 anni, essere in pensione, o in attesa di percepirla, o essere, o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, permette di raggiungere diverse situazioni di difficoltà economica.