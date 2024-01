Padova. La denuncia del sindacato Sap: «Straordinario non pagato ai poliziotti, 150 mila ore»

PADOVA - Centocinquantamila ore di straordinario non pagato agli agenti in servizio a Padova. La denuncia arriva dal sindacato autonomo di polizia Sap. «Il pagamento degli straordinari agli uomini e alle donne della polizia di Stato in servizio a Padova e provincia è desolatamente fermo al mese di giugno 2022 - scrive in una nota Mirco Pesavento, segretario provinciale Sap - Questo dato è relativo la sola provincia di Padova, e considerato che le esigenze del servizio sono le stesse anche di tutte le altre realtà non solo venete, appare evidente come lo Stato sia debitorio nei confronti dei propri operatori dell’intero comparto sicurezza per svariati milioni di euro. A Padova i poliziotti sono circa 1.400 mentre la pianta organica della polizia di Stato a livello nazionale si attesta all’incirca sulle 98.000 unità.

«Negli ultimi mesi - continua Pesavento - anche per effetto dei conflitti e guerre in atto in Ucraina e nel Medio Oriente e della conseguente complicata situazione internazionale creatasi da un punto di vista geo politico, anche in Italia si sono innalzati i livelli di attenzione e prevenzione, per cui i servizi di prevenzione e di ordine e sicurezza pubblica sono aumentati e di conseguenza vi è anche un impiego in percentuale sicuramente più altro in tutti gli uffici di polizia. Oltre a questi dati dei servizi in aumento vi sono poi le quotidiane attività di prevenzione e contrasto della criminalità, tutti i servizi predisposti per le manifestazioni di ordine pubblico, agli eventi sportivi e manifestazioni di piazza». Il sindacato, che annuncia la possibilità di organizzare sit-in di protesta, chiede un segnale da parte della politiche perché «non è ammissibile che i servitori dello Stato debbano svolgere turni di servizio doppi e massacranti sotto il profilo psico-fisico» e «che lo Stato sia debitorio con i poliziotti per cifre che superano le migliaia di euro».