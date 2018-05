Noto imprenditore e moglie arrestati. Operai in nero trattati come schiavi

CHI SONO GLI ARRESTATI

Gli arrestati sono Walter Tresoldi, 49 anni di Albignasego, condotto al Due Palazzi di Padova, e la moglie Fanica Hodorogea, 48 anni di origini romene, posta ai domiciliari.



LE ACCUSE

Sono accusati, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lesioni personali, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, omesso versamento di contributi previdenziali ed evasione connessa a denunce obbligatorie del datore di lavoro. Oltre a loro il gip di Padova ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare anche per un loro collaboratore di origine bengalese, al momento all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova stanno dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di unoperante nel, e dellache dal 2011a, per la conduzione della propriaDecine gli stranieri sfruttati e tenuti quasi. Contestualmente agli arresti eseguito anche un decreto di sequestro di immobili riconducibili all’imprenditore, del valore di oltre 600.000 euro che andrà a garanzia del danno erariale causato dal mancato versamento di tutti gli oneri connessi alle prestazioni lavorative documentate.. I lavoratori che si facevano maledurante il lavoro erano costretti a mentire ai sanitari per non perdere il misero posto di lavoro. Decine i lavoratori coinvolti, in maggioranza bengalese.