PADOVA - All’associazione Bmx Race Track Antenore Energia è tempo di festa, ma questa volta non si celebra un risultato sportivo dopo una gara, bensì la quarta laurea del suo presidente Ezio Piovesan. Un dottore alla quarta, che vanta un curriculum di tutto rispetto, a metà tra il dovere e il piacere dei suoi studi: «Inizialmente ho conseguito la laurea in economia e management, che è stata fondamentale nel mio lavoro, in quanto sono un commercialista. In seguito, sono riuscito a coltivare altre mie passioni, laureandomi prima in storia e dopo in archeologia. Adesso ho completato la magistrale in storia con una tesi in storia dell’impresa sulla società fondata da mio zio Gianni Piovesan negli anni ‘60».

Festa grande

Così, per l’anima dei Panther Boys che lo scorso 16 aprile ha festeggiato spegnendo sessantanove candeline, gli esami non finiscono, perché l’animo curioso lo porta ad andare avanti nella sua attività di ricerca: «Di studiare non mi sono mai stancato, perché l’ho fatto per tutta una vita. In primis, nel mio lavoro ho dovuto sempre tenermi aggiornato sulle varie normative che si susseguivano. Dopo, il desiderio più grande è stato quello di occuparmi di altre materie che mi incuriosivano come la storia e l’archeologia. Ritengo che siano due diversi modi con i quali si può indagare il passato, la prima attraverso le fonti scritte mentre l’altra con i reperti». Passo dopo passo, ha sempre superato tutti gli ostacoli che gli si presentavano in mezzo al suo percorso universitario, anche i più ostici: «Gli esami più difficili sono stati quelli che hanno riguardato la storia e l’archeologia romana, però sono anche gli esami che mi sono piaciuti di più e che ho avuto modo di approfondire maggiormente».

La squadra

Nella responsabilità che riveste come presidente dell’associazione di Bmx, ci tiene a condividere l’importanza dei suoi studi anche con i più giovani, perché poi – come tiene a spiegare lui – alla fine tutto torna: «Non so dirle quanto sia importante, questo lo dovrebbe chiederlo a loro. Certo è che ho sempre cercato di trasmettere la voglia di studiare il passato per poterlo applicare al presente. Per me la storia e l’archeologia lasciano sempre qualcosa di attuale ed è facile imbattersi con loro nella vita di tutti i giorni sul territorio». Una grande famiglia allargata di cui è alla guida da più di trent’anni, nata ad Abano Terme, infatti, il suo primo nome è stato “Thermal Panther Boys”. Col passare degli anni, il gruppo cresce sia per il numero di tesserati, sia sotto il profilo agonistico, aggiudicandosi numerosi titoli. Piovesan con grande passione e impegno continua a portare avanti: «La nostra è un’associazione storica che io dirigo dal 1990, siamo stati travolti dall’amore per la Bmx, all’epoca era ancora una specialità appena arrivata dagli Stati Uniti. È uno sport che ha vissuto i suoi momenti critici, per un periodo è andato un po’ giù, comunque il nostro gruppo conta qualcosa come 200 iscritti, che vanno dai 3-4 anni fino ai 60 anni. Abbiamo 10 allenatori e un apparato dirigenziale di 4-5 persone. Svolgiamo le nostre attività all’interno del parco Brentella, dove il comune di Padova ci ha dato uno spazio in concessione».

Il futuro

Anche se del futuro non v’è certezza, in quello del dottor Piovesan si scorgono all’orizzonte ancora dei libri, che lo porteranno a capire cosa farà da grande: «Ho festeggiato questo momento sia con la squadra che con famiglia. Adesso sono ancora in una fase di riposo e sto ancora pensando che cosa farò. Certamente ho diverse passioni che vanno dalla pittura alla fotografia, fino ad arrivare alla musica.

Non ho ancora deciso che cosa farò, ma di certo non rimarrò fermo».