Carlotta e Gregorio, due fratelli laureati nello stesso giorno: lei in Economia e lui in Geologia

SELVAZZANO - Doppia festa di laurea in casa Gastaldello a San Domenico dove, a distanza di poche ore l'una dall'altro, i fratelli Carlotta e Gregorio si sono laureati. Ed è stata una gioia immensa per mamma Nicoletta e papà Mauro, ma soprattutto per il nonno Francesco Baldin, volto noto nella frazione per il suo impegno con l'associazione Anteas. Due dottori in famiglia proclamati in meno di 24 ore non è certo un traguardo che si ottiene tutti i giorni. Tanto meno in un periodo non semplice come quello vissuto negli ultimi sette mesi, fra lockdown, lezioni sospese e poi riprese a distanza, ed incertezze su quello che sarebbe stato da marzo in poi.

Ma i risultati sono arrivati e per la venticinquenne Carlotta, partita come un treno con gli studi, prima con la triennale a Venezia e poi con la magistrale di Economia e Gestione dei beni culturali alla Cattolica di Milano, il percorso universitario si è concluso con un 110 e lode.



Il fratello Gregorio, due anni più giovane, si è invece laureato nella Triennale di Geologia al Dipartimento di Geoscienze di Padova. Per lui gli studi universitari non sono iniziati subito dopo il diploma, per un paio di anni ha preferito lavorare, essere indipendente e poi iscriversi a Geologia.

La settimana scorsa la discussione delle tesi di laurea per i due fratelli. Carlotta ha lavorato ad una tesi di interesse culturale: una comparazione tra situazione italiana ed europea e conseguenze nel mercato dell'arte.

La sua discussione si è tenuta giovedì pomeriggio alle 17, ed è stata organizzata a distanza nella sala dedicata ai giovani che si trova nella barchessa di villa Cesarotti a Selvazzano. E qui la gioia per la proclamazione della venticinquenne.



Venerdì mattina cambio d'abito e location per la discussione della tesi di Gregorio, che è avvenuta in presenza al dipartimento di Geoscienze. Si è trattato della prima sessione di laurea organizzata all'Università dopo il lockdown. Lo studente ha portato uno studio sul lavoro di bonifica e rivalutazione del terreno della ditta Braghetta carburanti ad Albignasego, laureandosi con il punteggio 101.

E per il ventitreenne è già tempo di tornare su libri per completare il percorso di studio con il corso magistrale.

Ma per la famiglia Gastaldello è stato un momento straordinario vedere i due ragazzi laurearsi praticamente assieme, portando a termine un obiettivo così importante vissuto in un periodo particolare. Insieme i fratelli hanno festeggiato con i famigliari, i parenti e i tanti amici. Due corone di alloro, confetti rossi, e due torte per i neodottori Gastaldello.

