Flavio Zanonato si laurea a 70 anni: «Una promessa fatta a papà Renato»

PADOVA - Un 108, con i complimenti della commissione che lo ha proclamato dottore. Un traguardo inseguito da tempo, per ottemperare a un debito con papà Renato scomparso trent'anni fa, il quale voleva assolutamente vedere laureati i quattro figli maschi e in particolare lui, il primogenito, che però aveva sempre posticipato perchè impegnato a tempo pieno con la politica. Flavio Zanonato, ex ministro, ex parlamentare europeo ed ex sindaco, da ieri è un ex studente perché a quasi 71 anni ha conseguito al Bo la laurea magistrale in Scienze Filosofiche, con una tesi intitolata Lo sviluppo della scienza nel pensiero di Enrico Bellone, discutendola per circa mezzora con il professor Giulio Peruzzi, docente di Storia delle Fisica e Storia della Scienza, successore al Bo dello scienziato e divulgatore scientifico originario di Tortona che, a metà degli Anni Novanta, occupò la prestigiosa cattedra galileiana dell'Università patavina, diventando amico dell'allora primo cittadino, che ora gli ha dedicato l'elaborato conclusivo, e collaborando con lui per il Premio Galileo.

Zanonato, anche se rimane con l'amico Pierluigi Bersani un esponente di spicco di Articolo Uno, non ha più incarichi istituzionali e pertanto ha deciso di suddividere il suo tempo tra le nipotine Anna e Alice, e l'impegno sui libri: nell'ultimo anno, quindi, ha girato l'Italia per raccogliere le 21 interviste di parenti, amici e studiosi vicini a Bellone che ha poi riportato nel lavoro conclusivo articolato in 210 pagine, dopo aver letto i 30 libri scritti da quest'ultimo, che è scomparso nel 2011. Ieri, quindi, essendoci l'emergenza Covid, ha esposto il suo lavoro dal salotto di casa, completando gli studi che aveva iniziato da giovane: l'ultimo esame lo aveva sostenuto nel 1991 e poi aveva tenuto attivo il percorso universitario pagando per anni le tasse, sapendo che prima o poi avrebbe chiuso il cerchio.

LE RIFLESSIONI

Era partito da 105, con una media di 28,6 perchè in qualche esame, essendo di fretta, si era accontentato di un voto inferiore alle aspettative, mentre ieri ce l'ha messa tutta. Emozionatissimo, dopo la proclamazione da parte del presidente della Commissione Luca Illetterati, Zanonato ha ringraziato e ha festeggiato in famiglia. «Sono molto contento - ha osservato - di avere mantenuto l'impegno preso con papà. Io sono dell'avviso che le cose iniziate si debbano finire. Le sensazioni bellissime sono tante, ma non certo pari a quelle di quando sono nati mio figlio o le mie nipotine, o di quando sono stato proclamato sindaco». Ed entrando nel merito della tesi, ha aggiunto: «L'ho divisa in quattro parti: la prima dedicata alla biografia di Bellone; la seconda in cui ho approfondito il suo pensiero; la terza che comprende la scheda di ogni suo libro e la quarta con le mie conclusioni. Ho intervistato diversi professori, tra cui Massimo Cacciari, Umberto Curi e Telmo Pievani, oltre ai figli e alla moglie di Bellone».

E alla domanda se abbia intenzione di intraprendere un altro percorso universitario, il quattro volte sindaco che ha amministrato Padova per 15 anni ha risposto. «Mi piacerebbe iscrivermi a Biologia. Adesso ci penso».

Nicoletta Cozza

