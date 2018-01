Lanciano grossi massi dal cavalcavia, due ragazzi bloccati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Tre minorenni sono stati scoperti, intorno a mezzanotte, dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Padova adalnella sottostante. I giovani, uno di 16 e due di 17 anni, hanno distrutto il basamento di un lampione della pubblica illuminazione per recuperare i pezzi dida scagliare sulle auto. Grossi massi del peso di alcuni chili che avrebbero potuto fare delle vittime. Fortunatamente però sono stati fermati in tempo e non hanno centrato alcun veicolo. I due ragazzi sono stati denunciati alla Procura dei minori per attentato alla sicurezza dei trasporti, lancio pericoloso di cose e danneggiamenti, quindi sono stati affidati ai genitori che sono stati chiamati dai carabinieri e sono andati a prenderli nella caserma di via Rismondo.