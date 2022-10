Lancia i mobili dalla finestra, urla come un pazzo e aggredisce i poliziotti: fermato con 4 scariche di Taser

PADOVA - Getta mobili dalla finestra e aggredisce gli agenti: fermato con quattro scariche di Taser. A dare l'allarme la vicina di casa spaventata dall'uomo fuori controllo. La donna ha chiamato la polizia e una volante è intervenuta in zona Brusegana dove un uomo stava lanciando oggetti dal terrazzo del proprio appartamento, urlava come un pazzo e a terra sulla strada c'erano già numerosi arredi. Gli agenti si sono immediatamente avvicinati al balcone cercando di fermarlo, ma l'uomo ha afferrato un portavasi in ferro e glielo ha scaraventato contro senza riuscire a colpirli.



Pochi istanti dopo il 56enne di origini rumene ha raggiunto in strada i poliziotti, inveendo contro di loro e tentando di colpirli con pugni e schiaffi. Dopo numerosi e vani richiami alla calma, accertato che non vi era alcuna possibilità di dialogo, uno dei due agenti ha avviato la procedura di utilizzo della pistola ad impulsi elettrici Taser, con l’intento di dissuaderlo dal suo atteggiamento violento. Hanno fatto esplodere quattro volte i dardi conduttori prima di riuscire a fermalo definitivamente. Il 56enne è stato arrestato per resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale e sottoposto, come da procedura, alle prime cure del caso da parte del personale del 118.