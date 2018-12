Operaio rubava i lampadari dell'azienda: ritrovati dalla titolare al mercatino dell'antiquariato

di Michelangelo Cecchetto

PIAZZOLA - Tre anni di inspiegabili sparizioni in azienda di preziosi lampadari tutti in vetro di Murano. La titolare con grande sorpresa li ha ritrovati in vendita in una bancarella del mercato dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta. Le indagini dei carabinieri hanno così portato alla denuncia a piede libero di due operai: il 25enne S. M., originario dell'India ma residente a Trebaseleghe, che lavora nella stessa fabbrica di lampadari e finito nei guai per furto e N. A., 32 anni, italiano di Albignasego, venditore...