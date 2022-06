Spaventa i passanti in piazza con una lama in metallo: 31enne ubriaco denunciato

PIOVE DI SACCO - Sventolava una lama in metallo tra i passanti della piazza, perso nei fumi dell'alcol. Un 31enne nigeriano ha creato non poco scompiglio ieri sera, 13 giugno, in piazza Incoronata a Piove di Sacco. Se ne andava in giro con una lama in metallo spaventando i passanti, andando a disturbarli. Tanto che qualcuno ha chiamato il 112. I carabinieri della locale stazione hanno fermato il 31enne e lo hanno denunciato per porto di oggetti atti a offendere. Non solo, visto lo stato di ebbrezza è stato sanzionato anche per ubriachezza.