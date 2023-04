Albignasego. Ladro di pezzi di ricambio sorpreso mentre smonta componenti da una Bmw: 27enne arrestato

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Nella notte ha preso di mira un’auto di grossa cilindrata, una BMW X3 parcheggiata nel cortile di un’abitazione e con cura ha asportato i diversi componenti elettronici: il volante, la plancia di comando, il computer di bordo, il paraurti anteriore e i gruppi ottici anteriori. Ha caricato tutto sulla sua auto ed è ripartito con il bottino. L’uomo però non aveva tenuto conto dell’intensificazione dei servizi di controllo disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Padova con l’impiego di pattuglie sia in divisa che in abiti civili.

Intercettato vicino al luogo del furto, l’uomo non si è fermato all’alt dei militari del Nucleo investigativo del reparto operativo di Padova. E via all'inseguimento conclusosi in periferia: convinto di aver seminato i carabinieri, il ladro ha provato a disfarsi del bottino nascondendolo in un fossato, ma in breve i militari gli sono stati addosso, riuscendo a bloccarlo dopo un ultimo disperato tentativo di fuga a piedi fra le case. L’uomo, un 27enne moldavo, domiciliato a Padova, è stato quindi arrestato in flagranza di reato. A bordo dell’auto sulla quale viaggiava i carabinieri hanno trovato diversi arnesi da scasso e un passaporto falso. Dal controllo in banca dati è infine emerso che a suo carico pendeva un ordine di esecuzione pena di 8 mesi di reclusione emesso dall’autorità giudiziaria per i minorenni di Brescia per fatti analoghi. L’arrestato è stato trasferito in carcere a Padova e la refurtiva è stata interamente restituita al legittimo proprietario.