Ladro sfrontato: ripreso dalla telecamera sbeffeggia la vittima del furto...

PADOVA - (L.L.) L'impianto d'allarme e le telecamere non intimoriscono i ladri del Chiosco. Il malvivente che l'altra sera ha scassinato l'entrata del bar, ristorante e pizzeria di via Ariosto, ha lasciato suonare l'allarme e prima di andarsene si è messo davanti a una telecamera e ha alzato il dito medio. Vale a dire: qui non ci ferma nessuno.Adesso il filmato è in mano agli investigatori delle Volanti della Polizia, dove Umberto Bastianello, responsabile del Chiosco, ha fatto denuncia dei furti. La prima intrusione nel locale è avvenuta alle 4,30 del 26 giugno scorso. Le telecamere hanno ripreso tre individui che scassinano con il piede di porco una parete in legno del bar. Hanno tolto proprio le assi per entrare comodamente. Hanno perlustrato tutto e si sono presi una cassa di liquori. Poi sono andati