Preso il ladro di offerte, molti i colpi in chiese e sacrestie. Sorpeso mentre forzava il distributore dei ceri in cimitero

PADOVA - Futi nelle cassette delle offerte e nel distributore automatico di candele votive, gli agenti si appostano e bloccano il ladro. Si tratta di un 33enne di Desenzano del Garda che ha tentato di forzare la gettoniera del distributore automatico di candele votive del cimitero vecchio di Padova. Nelle ultime settimane erano giunte segnalazioni di furti dalle cassette delle offerte e dalle gettoniere dei distributori automatici di ceri votivi presso luoghi di culto e cimiteri comunali, nello specifico nel quartiere Voltabarozzo. Predisposti mirati servizi in borghese, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato ieri pomeriggio, 29 novembre, l’autore dei furti.

Il 33enne originario di Desenzano del Garda è stato notato giungere in via Vecchia ed una volta entrato nel cimitero vecchio, ha prelevato dalla tasca una chiave inglese e ha tentato di forzare la gettoniera del distributore automatico dei ceri votivi. Accortosi però nel frattempo della presenza di un agente pronto ad intervenire, l’uomo ha finto di cercare un proprio caro defunto. A quel punto è stato fermato e sottoposto a controllo ed è stata sequestrata la chiave inglese con cui poco prima aveva tentato di scassinare la gettoniera.

A suo carico sono emersi numerosissimi precedenti per furto, nonché un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Padova emesso nei suoi confronti nei giorni scorsi dal Questore di Padova. Il 33enne è stato infatti individuato pure quale probabile autore di almeno 6 episodi di furto con scasso commessi fra ottobre e novembre ai danni della Parrocchia “Madonna Incoronata". Approfittando dell'apertura della chiesa per l'adorazione, aveva più volte forzato, servendosi di un piede di porco, la porta della sacrestia, ed una volta all'interno aveva rovistato nei vari cassetti rubando il denaro delle offerte, oltre ad aver forzato pure le cassette delle offerte per le candele; allo stesso modo, in due diverse occasioni, aveva sfondato con un sasso il vetro della porta posteriore del bar del centro parrocchiale, e vi si era introdotto sottraendo 200 e la cassa. Denunciato per il tentato furto, dovrà adesso rispondere pure della violazione del divieto di ritorno nel territorio del comune di Padova.