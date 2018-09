Abbatteva le vetrine a mani nude: arrestato il terrore dei negozianti

PADOVA - Abbatteva le vetrine a mani nude, forte della sua prestanza fisica da “gigante” alto oltre un metro e novanta. La polizia ieri ha dato un nume e un volto al ladro che negli ultimi due mesi era diventato il terrore dei negozianti del centro storico di Padova: tra luglio e agosto ha messo a segno una sfilza di colpi e spaccate per rubare il fondo cassa. Al momento gli sono stati contestati due episodi, ma la polizia crede che il malvivente sia il responsabile di molti altri, tra cui quello allo storico caffè Pedrocchi.



La polizia ha identificato e arrestato il malvivente grazie all’attività congiunta della squadra mobile, delle volanti e della polizia scientifica: si tratta di Diop Alassane, senegalese, irregolare, di 42 anni, dal 2000 in Italia e con numerosi precedenti. E' anche un noto tossicodipendente: ha compiuto i furti per procurarsi il denaro con cui acquistare il crack. E' stato incastrato dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che l'hanno immortalato mentre assalta nella notte del 23 agosto i due punti vendita de L'Antico Forno in via Carlo Cassan e in via San Clemente.

