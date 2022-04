«Aiuto, c'è un ladro che si arrampica e forza la finestra», in realtà era l'ex compagno violento

PADOVA - Nella serata di ieri, 20 aprile, intorno alle 22, è arrivata sulla linea d'emergenza 113 la telefonata di una donna che segnalava la presenza di un uomo visto arrampicarsi su un balcone di un'abitazione ed intento a forzarne la portafinestra. Una volante della Questura patavina ha raggiunto tempestivamente l'edificio segnalato, ma ha da subito compreso che l'uomo, scambiato dalla donna per un ladro, in realtà era l'ex compagno della donna residente in quell'appartamento.

Si tratta di un trentenne proveniente dal Bangladesh a carico del quale, dal 2020, era stato disposto il divieto di avvicinamento nei confronti della donne e dei luoghi da lei frequentati, misura disposta a seguito di maltrattamenti, minacce e violenze perpetrate nei suoi confronti da quando la donna aveva deciso di interrompere la loro relazione. Nella serata di ieri l'uomo si era introdotto di nascosto in casa della ex compagna arrampicandosi sulla grondaia, danneggiando una finestra e sottraendole il cellulare così da impedire che la stessa potesse chiedere aiuto. Lo straniero, gravato anche dall'obbligo di dimora in un comune della provincia di Udine, è stato arrestato e, questa mattina, a seguito di giudizio per direttissima è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.