Beccato sui tetti il ladro acrobata: è un moldavo immigrato illegale

ABANO - I carabinieri di Abano Terme hanno arrestato un 33enne moldavo, Gheorghe Martahan, illegalmente in Italia, conosciuto come il «ladro acrobata delle Terme».



Da diverso tempo i carabinieri erano sulle tracce di un ladro che si intrufolava nelle finestre socchiuse dei piani alti delle case o praticava fori nelle porte d'ingresso. Domenica mattina, quando è partito l'allarme di una casa vuota in quel momento, i carabinieri hanno notato il portone d'ingresso chiuso, ma si sono resi conto che era stato forzato da poco. Hanno quindi visto una figura che si muoveva sul tetto e che ha provato a scappare attraverso i cortili, ma sono riusciti a bloccarlo.



Sul tetto i carabinieri hanno trovato un borsone con un kit di attrezzi da scasso, tra cui un trapano manuale. Nella casa del 33enne poi hanno trovato una ventina fra bracciali, collane, anelli e orecchini d'oro, oltre a un fucile ad aria compressa con cannocchiale, un decespugliatore e due flessibili. In caserma, Martahan ha mostrato documenti falsi intestati a un cittadino romeno regolarmente residente in Italia. È stato quindi arrestato per furto aggravato in abitazione, ricettazione, detenzione abusiva d'arma, possesso di documenti falsi, false dichiarazioni a pubblico ufficiale, falsità materiale commessa da privato e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA