PADOVA - In mancanza di altro se ne sono andati portando con sé un paio di macchinette per il caffè. Incursione dei ladri, nella notte, in uno studio legale di via Tommaseo. I malviventi, evidentemente indisturbati, hanno perlustrato i locali ma alla fine non hanno trovato nulla di meglio che un paio di personal computer, una stampante e perfino due macchine per il caffè, destinate alle pause di lavoro degli avvocati e degli impiegati dello studio. Poi si sono eclissati portandosi via i voluminosi oggetti.



Per verificare gli ammanchi e le modalità utilizzate dai ladri per introdursi nello studio professionale sono intervenuti in mattinata i militari del Norm. Le indagini dei carabinieri sono in corso, il valore complessivo del "bottino" è da quantificare. © RIPRODUZIONE RISERVATA