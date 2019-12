ATTIMI DI TERRORE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANDIANA - Simone, quarantadue anni, porta ancora sul volto i segni di una notte passata senza dormire : «Un'esperienza così non la auguro a nessuno. A giochi fatti è andata fin troppo bene. Resta. Il rumore sordo delle lamiere che si accartocciano, le sirene dei soccorritori e le urla della gente. Le ferite fisiche si superano, per lo spavento ci vorrà del tempo».«Sono uscito di casa con mio figlio per andare agli allenamenti di calcio a Bagnoli. Siamo passati a prendere il suo compagno di squadra che abita sempre in via Rialto a meno di cento metri da casa nostra. Sono sceso per suonare il campanello di casa e avvisarlo che lo stavamo aspettando in auto».