«Ipnotizzata dai banditi»: così i ladri hanno rubato gli ori all'anziana

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Anziana con problemi deambulatori “ipnotizzata” e derubata dell’oro che portava addosso. E’ successo ieri mattina alle 10 in via Marconi nel popoloso quartiere Mandriola di Albignasego. La donna ha 94 anni e si muove con il bastone. Un paio d’anni fa era rimasta vittima di un’altra rapina in abitazione. A raccontare la drammatica vicenda è stato ieri uno dei figli della pensionata: «Mia mamma vive a stretto contatto con la badante. Ieri la governante si era allontanata per svolgere alcune commissioni. Attorno alle 10 ha sentito suonare il citofono di casa. Ha aperto e due sconosciuti si sono qualificati come dipendenti del gas che dovevano fare delle verifiche. Li ha fatti entrare in buona fede». A questo punto è scattato il piano: «È stata fissata per qualche secondo negli